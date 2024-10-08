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Жительница Иркутского района незаконно использовала маткапитал

На полученные деньги она якобы строила дом.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутском районе завели уголовное дело по статье за мошенничество с материнским капиталом на сумму более полумиллиона рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

В 2020 году жительница Приангарья родила второго ребенка, поэтому получила право на семейный капитал. А в июне 2022 года она сообщила, что деньги нужны для погашение основного долга и уплату процентов на строительство жилого дома в деревне Карлук.

— Однако проверка показала, что дом не строился. Полученные деньги, а именно 523 тысячи рублей, она потратила на иные цели, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в в Братске за деньги врачи выдавали медицинские заключения. Правоохранители завели уголовное дело.