Жительница Иркутского района незаконно использовала маткапитал

В Иркутском районе завели уголовное дело по статье за мошенничество с материнским капиталом на сумму более полумиллиона рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
В 2020 году жительница Приангарья родила второго ребенка, поэтому получила право на семейный капитал. А в июне 2022 года она сообщила, что деньги нужны для погашение основного долга и уплату процентов на строительство жилого дома в деревне Карлук.
— Однако проверка показала, что дом не строился. Полученные деньги, а именно 523 тысячи рублей, она потратила на иные цели, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в в Братске за деньги врачи выдавали медицинские заключения. Правоохранители завели уголовное дело.