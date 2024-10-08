Дым был виден за несколько километров: во Владивостоке пожарные потушили двухэтажную баню

В банном комплексе Владивостока на улице Токаревская Кошка произошел серьезный пожар. Это случилось вечером 8 октября. Добротная двухэтажная деревянная баня почти полностью сгорела. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на МЧС по Приморскому краю.
На место происшествия выехали пожарные, но быстро справиться с огнем им не удалось — площадь возгорания составила более 60 квадратных метров. В 18:40 по местному времени открытое горение было ликвидировано, а ближе к восьми часам вечера пожар был полностью потушен.
Во время пожара людей в здании не было, поэтому, к счастью, погибших и пострадавших нет. Теперь дознавателям МЧС предстоит выяснить причину происшествия.
Не так давно «КП» писала о серьезном пожаре, произошедшем на китайском рынке Уссурийска. Для борьбы с огнем привлекли пожарный поезд. Прочитать информацию и посмотреть кадры можно по ссылке.