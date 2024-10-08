В Башкирии задержали пастухов-наркодилеров

«Сотрудники УНК МВД по РБ задержали 45-летнего ранее судимого мужчину в момент очередной сделки — при передаче денег с поличным. Как установили оперативники, подозреваемый находился на территории республики незаконно, работал нелегально пастухом в местном крестьянском хозяйстве. Вскоре был пойман с поличным и его 36-летний сообщник. На момент задержания у подозреваемого полицейские обнаружили сверток с растительным веществом. По предварительным данным, злоумышленники возле фермерского хозяйства изготавливали наркотики, обеспечивали хранение и их расфасовку, затем незаконно сбывали “из рук в руки” потенциальным клиентам на территории Иглинского района», — сообщили в пресс-службе управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ.