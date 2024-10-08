Суд признал законным арест двух омских подростков по делу о терроризме

Их обвиняют по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
Ранее суд избрал каждому обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 21 ноября 2024 года включительно. Подростки будут содержаться в СИЗО.
Омский областной суд сообщил во вторник, 8 октября 2024 года, что признал законными постановления Центрального районного суда Омска об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум 16-летним жителям Омска.
Их обвиняют по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
Ранее суд избрал каждому обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 21 ноября 2024 года включительно. Подростки будут содержаться в СИЗО.