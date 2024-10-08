Тренер Смирновой раскрыла главный страх утонувшей в Барселоне спортсменки

— Как у многих обычных людей, у нее была паника при открытой воде, она с этой проблемой и пришла ко мне. То есть это была работа не только физическая, а больше психологическая… Мы побороли все эти моменты, и она прекрасно потом выступала на тренировках, — пояснила Шершень.