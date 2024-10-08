Тренер Смирновой раскрыла главный страх утонувшей в Барселоне спортсменки

У спортсменки Елены Смирновой, которая утонула во время соревнований по триатлону в Барселоне, был страх «открытой воды» — открытых, живых водоемов, будь то моря или озера. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» во вторник, 8 октября, рассказала ее бывший тренер Екатерина Шершень.
— Как у многих обычных людей, у нее была паника при открытой воде, она с этой проблемой и пришла ко мне. То есть это была работа не только физическая, а больше психологическая… Мы побороли все эти моменты, и она прекрасно потом выступала на тренировках, — пояснила Шершень.
Она предположила, что в последнее время у Смирновой было мало тренировок на «открытой воде», поэтому во время соревнований былой страх мог вернуться. При этом Шершень добавила, что во время тренировок Смирновой удалось побороть этот страх.
Российская триатлонистка из Санкт-Петербурга Елена Смирнова, погибшая во время соревнований Ironman в Барселоне, умерла в карете скорой помощи по пути в больницу. Трагедия произошла 6 октября во время заплыва. Смирнова начала тонуть и кричать о помощи.