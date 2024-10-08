В Тихорецке осудят водителя за ДТП, в котором погибли тренер по велоспорту и его 17-летняя ученица

Напомним, смертельная авария произошла в апреле 2024 года. По версии следствия, обвиняемый 44-летний водитель Skoda Octavia ехал из Кропоткина в Тихорецк. При этом мужчина был пьян, за что его уже привлекали к административной ответственности. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Priora.