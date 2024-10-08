В Тихорецке осудят водителя за ДТП, в котором погибли тренер по велоспорту и его 17-летняя ученица. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, смертельная авария произошла в апреле 2024 года. По версии следствия, обвиняемый 44-летний водитель Skoda Octavia ехал из Кропоткина в Тихорецк. При этом мужчина был пьян, за что его уже привлекали к административной ответственности. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Priora.
Отечественной легковушкой управлял 33-летний тренер по велоспорту из Липецкой области. Он вез воспитанников в возрасте от 12 до 17 лет на соревнования.
Пострадавший тренер скончался на месте аварии. Подростков госпитализировали. Но через несколько недель умерла 17-летняя спортсменка. Остальным подросткам был причинен тяжкий вред здоровью.
На водителя завели уголовное дело. На время расследования его заключили под стражу. Известно, что он полностью признал вину.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.