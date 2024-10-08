«В подвале просит помощи»: Семья пропавшей в Дагестане ростовской студентки готова на собственное расследование

— Бывает, такая боль накатывает. Представляю, как Аня в каком-то подвале просит помощи, а я не могу спасти дочь, — говорит Николай Цомартов.
Почти восемь месяцев назад он с женой Дианой и двумя младшими детьми проводил старшую дочь 22-лентюю Аню и сына-подростка в Каспийск. Там, в приморском дагестанском городе проходили соревнования по тайскому боксу. Брат с сестрой давно занимаются этим видом спорта.
Аня выступила на ринге. За боем в режиме онлайн наблюдали родители. А младший брат снимал его на телефон сестры. Встреча закончилась проигрышем. Может, Аня и была чуть расстроена, но девушка понимала, что бой — не решающий в ее карьере.
Студентка РЮИ МВД сказала, что пойдет подышать воздухом. Накинув черное худи с капюшоном, Аня отправилась к морю. Телефон забыла у брата. Впрочем, он ей был и не нужен. Долго бродить у берега ростовчанка вряд ли планировала.
С тех пор родные больше не видели Аню. По записям с камер выяснилось, что она, перебравшись через дыру в заборе, оказалась на пирсе ведомственного санатория. Что было дальше — загадка. Водолазы прочесали дно, но Анны там не было.
«ЗАПИСИ С КАМЕР ХРАНЯТСЯ ДВА ГОДА».
На днях будет ровно восемь месяцев, как Аня исчезла. Все это время идет следствие, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — обычная процессуальная практика при исчезновении человека. Сегодня девушка объявлена в федеральный розыск. Но с большей долей вероятности можно сказать, что Анну скоро могут объявить и в международный.
У семьи есть основания считать, что дочь могли похитить и увезти за границу. В августе родителям прислали снимок из метро в Дубае. На снимке девушка очень похожа на Анну: та же коса до поясницы, та же манера плетения волос и даже родинка на руке.
Женщина, сделавшая фото, объяснила — на девушке была медицинская маска. А еще она знает русский язык. Это стало понятно из ответа незнакомки.
— Я спросила: «Аня, это ты?». А она ответила, что нет, — сообщит потом детали родителям Анны автор фото.
С того момента Цомартовы бьются за то, чтобы им предоставили записи с камер метро в Дубае. Но посольство и «Красный крест» отказались помочь. Со слов Николая Цомартова, только правоохранительные органы смогут изучить содержимое серверов метрополитена в ОАЭ. Отец Ани пояснил, что запрос в Интерпол должен быть уже отправлен.
Как только ведомство его получит и зарегистрирует, то Анну смогут официально объявить в международный розыск. Также расширится поле для маневров у следствия: с помощью Интерпола, возможно, удастся получить и видео из метро.
— Нам сказали, что в ОАЭ записи с камер хранятся два года, — продолжает Николай.
«МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЭТО НЕ ДОЧЬ».
Спустя пару месяцев семья, объявившая награду в 55 тысяч долларов тому, кто точно знает, где Анна, получила еще один снимок. Он уже — из метро в Москве.
Одной из пассажирок показалось, что с ней в вагоне может ехать Анна. Сходство действительно есть.
— Но мне кажется, что это не дочь. У девушки из московского метрополитена волосы реже, цвет более рыжий. Стиль одежды абсолютно не свойственный Ане.
Кстати, семья спросила у человека, приславшего фото, почему она не подошла к длинноволосой пассажирке.
— Собеседница пояснила, что растерялась и потом, якобы, написала заявление в полицию. Мы уже не знаем, чему верить и что думать. Нам с женой ясно только одно: мы пройдем этот путь до конца. Если потребуется, проведем собственное расследование. Сделаем все, что можем и даже больше, чтобы вернуть дочь.