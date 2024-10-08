Боялась открытой воды: как россиянка Смирнова утонула на триатлоне в Барселоне

Российская спортсменка из Санкт-Петербурга Елена Смирнова погибла во время соревнований по триатлону Ironman в Испании в воскресенье, 6 октября. Женщине стало плохо на этапе заплыва, медики не успели ее спасти. Это далеко не первый случай смерти на турнирах по триатлону. Что могло стать причиной гибели Смирновой и что известно о личности спортсменки — в материале «Вечерней Москвы».
Трагедия произошла на соревнованиях по триатлону Ironman, которые проходили в городе Калелья провинции Барселона в воскресенье, 6 октября. 41-летней россиянке Елене Смирновой стало плохо на водной дистанции вскоре после старта. Женщина подала организаторам сигнал о помощи.
Смирнову тут же достали из воды и доставили в карету скорой помощи. Врачи около получаса пытались откачать спортсменку, но она умерла по пути в больницу.
— К сожалению, да, Елена Смирнова утонула на соревнованиях Ironman в Барселоне, — подтвердила эту информацию сестра потерпевшей Наталья Смирнова.
Тело погибшей триатлонистки по-прежнему находится в Испании на вскрытии. После завершения следствия женщину планируют кремировать и транспортировать в Россию, это займет около четырех дней.
Предварительно установлено, что Елена Смирнова умерла по «естественным причинам». Свидетели сообщали, что спортсменку достали из воды уже без признаков жизни. В то же время сестра погибшей спортсменки Наталья Смирнова заявила, что у той не было никаких проблем со здоровьем.
По другой версии, смерть наступила в результате несчастного случая, какого именно — не уточняется. Сестра потерпевшей отметила, что женщина отлично плавала.
— На плавание вообще не могли подумать, потому что она, со слов тренера, очень хорошо владела (навыками плавания — прим. «ВМ»), никаких проблем у нее не было, — подчеркнула Наталья Смирнова.
Бывший тренер утонувшей триатлонистки Екатерина Шершень в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что у спортсменки был страх «открытой воды» — открытых, живых водоемов, будь то моря или озера. Однако во время тренировок Смирновой удалось побороть этот страх.
— Как у многих обычных людей, у нее была паника при открытой воде, она с этой проблемой и пришла ко мне. То есть это была работа не только физическая, а больше психологическая. Мы побороли все эти моменты, и она прекрасно потом выступала на тренировках, — пояснила Шершень.
Она предположила, что в последнее время у Смирновой было мало тренировок на открытой воде, поэтому во время соревнований былой страх мог вернуться.
После гибели Елены Смирновой организаторы связались с ее родственниками и выразили соболезнования. Они пообещали оказать семье погибшей триатлонистки посильную помощь.
— Мы выражаем искренние соболезнования семье и друзьям спортсменки и будем продолжать оказывать им поддержку в это очень трудное время. Мы благодарим команду по безопасности на воде, медицинский персонал и волонтеров, которые оперативно оказали медицинскую помощь, — приводит слова организаторов РИА Новости.
Соболезнования выразил мэр города Калельи, где проходили соревнования, Марк Бух. В свою очередь представители Федерации триатлона России также пообещали оказать поддержку семье Смирновой.
— Федерация триатлона России связалась с близкими погибшей, Европейской и Всемирной федерациями триатлона. Семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь, — сообщили в Федерации.
Елена Смирнова занималась триатлоном три года. Изначально ее тренировала Екатерина Шершень из Санкт-Петербурга, а после спортсменка стала заниматься плаванием с тренером из Москвы, который руководил тренировочным процессом дистанционно. По словам супруга Смирновой, на соревнования по триатлону в Испании женщина отправилась одна.
— Лена была непубличным человеком. Три года (занималась триатлоном — прим. «ВМ»). Она одна поехала, — рассказал он в беседе с порталом «78.ru».
Кроме того, в 2021 году Смирнова уже завоевывала титул одного из лучших триатлонистов-любителей России. Тогда она заняла второе место в соответствующем рейтинге.
Ironman — это серия состязаний, которые считаются одними из самых престижных и сложных в триатлоне. Спортсмены готовятся к ним годами, соблюдая жесткие диеты и тренировки. Впервые серия прошла в 1948 году — она стала родоначальником современного триатлона. К настоящему моменту под брендом Ironman проводятся около 30 различных соревнований.
Соревнования по триатлону Ironman проводятся с 2014 года, они пользуются довольно большой популярностью. Участвовать в них могут как профессионалы, так и любители. В 2024 году участникам предстояло преодолеть 3,86 километра вплавь, затем 180 километров — на велосипеде, еще 42 километра — бегом.
Елена Смирнова оказалась далеко не первой спортсменкой, погибшей во время соревнований по триатлону. В марте этого года на форуме Slowtwitch появлялась информация о гибели 71-летнего спортсмена Рик Беттона во время заплыва соревнований в Уилмингтоне.
Похожий случай произошел во время состязаний Ironman в августе 2023 года. Тогда во время заплыва в ирландском городе Йол погибли двое спортсменов 40 и 60 лет. Причиной тому стал сильный шторм, накрывший триатлонистов.
Другой подобный случай произошел в июне 2023 года в Самаре. Во время состязаний 37-летний спортсмен нырнул в воду с баржи и пропал. Позднее его тело нашли в полутора километрах от старта. Предполагалось, что причиной смерти стала слишком холодная вода в месте проведения соревнований.
В 2019 году в Финляндии во время соревнований по триатлону Ironman утонул депутат Елабужского городского совета, бизнесмен Виталий Дерягин. Он утонул в озере в ходе заплыва.
Спортивный врач, кандидат медицинских наук Артем Катулин рассказал «Вечерней Москве», что зачастую причиной смерти спортсменов во время соревнований оказывается внезапная остановка сердца. По его словам, она наступает внезапно и может не иметь никаких предпосылок.
— В год в мире от этого погибает более трех миллионов человек. Остановка сердца может произойти на фоне полного благополучия, и почему — до конца не понятно, — пояснил он.
Катулин добавил, что профессиональные спортсмены достаточно часто подвержены остановке сердца.
— Естественно, профессиональные спортсмена в зоне риска. Это может произойти на фоне приема каких-то препаратов или спортивного питания, даже разрешенного. И когда хочется «дальше, выше, сильнее», иногда приходится расплачиваться здоровьем, — заключил врач.