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Боялась открытой воды: как россиянка Смирнова утонула на триатлоне в Барселоне

Российская спортсменка из Санкт-Петербурга Елена Смирнова погибла во время соревнований по триатлону Ironman в Испании в воскресенье, 6 октября. Женщине стало плохо на этапе заплыва, медики не успели ее спасти. Это далеко не первый случай смерти на турнирах по триатлону. Что могло стать причиной гибели Смирновой и что известно о личности спортсменки — в материале «Вечерней Москвы».

Российская спортсменка из Санкт-Петербурга Елена Смирнова погибла во время соревнований по триатлону Ironman в Испании в воскресенье, 6 октября. Женщине стало плохо на этапе заплыва, медики не успели ее спасти. Это далеко не первый случай смерти на турнирах по триатлону. Что могло стать причиной гибели Смирновой и что известно о личности спортсменки — в материале «Вечерней Москвы».

Как погибла триатлонистка Смирнова

Трагедия произошла на соревнованиях по триатлону Ironman, которые проходили в городе Калелья провинции Барселона в воскресенье, 6 октября. 41-летней россиянке Елене Смирновой стало плохо на водной дистанции вскоре после старта. Женщина подала организаторам сигнал о помощи.

Смирнову тут же достали из воды и доставили в карету скорой помощи. Врачи около получаса пытались откачать спортсменку, но она умерла по пути в больницу.

— К сожалению, да, Елена Смирнова утонула на соревнованиях Ironman в Барселоне, — подтвердила эту информацию сестра потерпевшей Наталья Смирнова.

Тело погибшей триатлонистки по-прежнему находится в Испании на вскрытии. После завершения следствия женщину планируют кремировать и транспортировать в Россию, это займет около четырех дней.

Что могло стать причиной смерти спортсменки

Предварительно установлено, что Елена Смирнова умерла по «естественным причинам». Свидетели сообщали, что спортсменку достали из воды уже без признаков жизни. В то же время сестра погибшей спортсменки Наталья Смирнова заявила, что у той не было никаких проблем со здоровьем.

По другой версии, смерть наступила в результате несчастного случая, какого именно — не уточняется. Сестра потерпевшей отметила, что женщина отлично плавала.

— На плавание вообще не могли подумать, потому что она, со слов тренера, очень хорошо владела (навыками плавания — прим. «ВМ»), никаких проблем у нее не было, — подчеркнула Наталья Смирнова.

Бывший тренер утонувшей триатлонистки Екатерина Шершень в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что у спортсменки был страх «открытой воды» — открытых, живых водоемов, будь то моря или озера. Однако во время тренировок Смирновой удалось побороть этот страх.

— Как у многих обычных людей, у нее была паника при открытой воде, она с этой проблемой и пришла ко мне. То есть это была работа не только физическая, а больше психологическая. Мы побороли все эти моменты, и она прекрасно потом выступала на тренировках, — пояснила Шершень.

Она предположила, что в последнее время у Смирновой было мало тренировок на открытой воде, поэтому во время соревнований былой страх мог вернуться.

Организаторы соревнований помогут семье погибшей участницы

После гибели Елены Смирновой организаторы связались с ее родственниками и выразили соболезнования. Они пообещали оказать семье погибшей триатлонистки посильную помощь.

— Мы выражаем искренние соболезнования семье и друзьям спортсменки и будем продолжать оказывать им поддержку в это очень трудное время. Мы благодарим команду по безопасности на воде, медицинский персонал и волонтеров, которые оперативно оказали медицинскую помощь, — приводит слова организаторов РИА Новости.

Соболезнования выразил мэр города Калельи, где проходили соревнования, Марк Бух. В свою очередь представители Федерации триатлона России также пообещали оказать поддержку семье Смирновой.

— Федерация триатлона России связалась с близкими погибшей, Европейской и Всемирной федерациями триатлона. Семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь, — сообщили в Федерации.

Что известно о Елене Смирновой

Елена Смирнова занималась триатлоном три года. Изначально ее тренировала Екатерина Шершень из Санкт-Петербурга, а после спортсменка стала заниматься плаванием с тренером из Москвы, который руководил тренировочным процессом дистанционно. По словам супруга Смирновой, на соревнования по триатлону в Испании женщина отправилась одна.

— Лена была непубличным человеком. Три года (занималась триатлоном — прим. «ВМ»). Она одна поехала, — рассказал он в беседе с порталом «78.ru».

Кроме того, в 2021 году Смирнова уже завоевывала титул одного из лучших триатлонистов-любителей России. Тогда она заняла второе место в соответствующем рейтинге.

Соревнования Ironman считаются сложнейшими

Ironman — это серия состязаний, которые считаются одними из самых престижных и сложных в триатлоне. Спортсмены готовятся к ним годами, соблюдая жесткие диеты и тренировки. Впервые серия прошла в 1948 году — она стала родоначальником современного триатлона. К настоящему моменту под брендом Ironman проводятся около 30 различных соревнований.

Соревнования по триатлону Ironman проводятся с 2014 года, они пользуются довольно большой популярностью. Участвовать в них могут как профессионалы, так и любители. В 2024 году участникам предстояло преодолеть 3,86 километра вплавь, затем 180 километров — на велосипеде, еще 42 километра — бегом.

Смерть Смирновой на соревнованиях оказалась не первой

Елена Смирнова оказалась далеко не первой спортсменкой, погибшей во время соревнований по триатлону. В марте этого года на форуме Slowtwitch появлялась информация о гибели 71-летнего спортсмена Рик Беттона во время заплыва соревнований в Уилмингтоне.

Похожий случай произошел во время состязаний Ironman в августе 2023 года. Тогда во время заплыва в ирландском городе Йол погибли двое спортсменов 40 и 60 лет. Причиной тому стал сильный шторм, накрывший триатлонистов.

Другой подобный случай произошел в июне 2023 года в Самаре. Во время состязаний 37-летний спортсмен нырнул в воду с баржи и пропал. Позднее его тело нашли в полутора километрах от старта. Предполагалось, что причиной смерти стала слишком холодная вода в месте проведения соревнований.

В 2019 году в Финляндии во время соревнований по триатлону Ironman утонул депутат Елабужского городского совета, бизнесмен Виталий Дерягин. Он утонул в озере в ходе заплыва.

Почему спортсмены погибают во время заплывов

Спортивный врач, кандидат медицинских наук Артем Катулин рассказал «Вечерней Москве», что зачастую причиной смерти спортсменов во время соревнований оказывается внезапная остановка сердца. По его словам, она наступает внезапно и может не иметь никаких предпосылок.

— В год в мире от этого погибает более трех миллионов человек. Остановка сердца может произойти на фоне полного благополучия, и почему — до конца не понятно, — пояснил он.

Катулин добавил, что профессиональные спортсмены достаточно часто подвержены остановке сердца.

— Естественно, профессиональные спортсмена в зоне риска. Это может произойти на фоне приема каких-то препаратов или спортивного питания, даже разрешенного. И когда хочется «дальше, выше, сильнее», иногда приходится расплачиваться здоровьем, — заключил врач.