На Урале начали судить обвиняемого в убийстве жены-полицейской

Как считает следствие, в апреле 2022 года обвиняемый решил убить свою жену из личной неприязни. Вечером 29 апреля он прибыл к берегу реки Бисерть около поселка Первомайский Нижнесергинского района, где супруга любила рыбачить. Обвиняемый спрятался за припаркованным автомобилем, дождался супругу и напал на нее, много раз ударив ее по голове лопатой. После этого он переместил потерпевшую в реку, в результате чего она погибла от утопления. Во время расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемого в чтении и копировании личной переписки своей знакомой, а также в использовании устройства, которое позволяло скрытно вести видеосъемку.