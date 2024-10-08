Милиция задержала 66-летнюю минчанку, получившую 40 000 долларов для мошенников

В милицию обратилась другая минчанка, которая рассказала, что аферисты убедили ее в том, что ее дочь стала виновницей ДТП и нужно заплатить деньги, чтобы избежать ответственности. Белоруска отдала 40 тысяч долларов женщине-курьеру, которая приехала за наличностью.