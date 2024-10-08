Милиция задержала 66-летнюю минчанку, получившую 40 000 долларов для мошенников

В Минске задержана 66-летняя женщина, оказавшаяся курьером мошенников, сообщили в пресс-службе МВД.
В милицию обратилась другая минчанка, которая рассказала, что аферисты убедили ее в том, что ее дочь стала виновницей ДТП и нужно заплатить деньги, чтобы избежать ответственности. Белоруска отдала 40 тысяч долларов женщине-курьеру, которая приехала за наличностью.
Оперативники установили, что деньги забрала 66-летняя минчанка. Наличные она отвезла в соседнюю страну и передала посреднику. Задержали фигурантку по возвращении в Беларусь.
Известно, что помощница мошенников нашла подработку в мессенджере, успела выполнить лишь одно задание. Ей инкриминируют мошенничество.
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Между тем Белтелеком сказал об отключении интернета в Беларуси с 9 по 11 октября.