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В Башкирии водитель получил смертельный удар током

В Бакалинском районе гострудинспекция приступила к расследованию несчастного случая, в результате которого погиб 39-летний работник самарского ООО «Геокомплекс».

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе ведомства, трагедия произошла 3 октября около села Карповка. При выполнении работ по закладке грунтовых реперов (специальных геодезических знаков с определённой высотной отметкой) водитель буровой установки на базе «КамАЗа», подъехав на место, поднял мачту и вышел из кабины.

Внезапно техника покатилась, работник попытался остановить её, но когда он взялся за ручку водительской двери, мачта задела провода воздушной линии электропередачи, и он получил смертельный удар током.

В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, отметили в республиканской гострудинспекции.