В Башкирии водитель получил смертельный удар током

Как сообщили в пресс-службе ведомства, трагедия произошла 3 октября около села Карповка. При выполнении работ по закладке грунтовых реперов (специальных геодезических знаков с определённой высотной отметкой) водитель буровой установки на базе «КамАЗа», подъехав на место, поднял мачту и вышел из кабины.