Мертвый медведь спровоцировал аварию на трассе в Иркутской области

На 138 километре трассы Братск-Усть-Илимск утром 7 октября произошла авария. 50-летний водитель машины «Лифан» двигался со стороны Братска и наехал на мертвого медведя, тело которого находилось прямо на проезжей части. В итоге машина съехала в кювет и опрокинулась. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.