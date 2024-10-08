Мертвый медведь спровоцировал аварию на трассе в Иркутской области

На 138 километре трассы Братск-Усть-Илимск утром 7 октября произошла авария. 50-летний водитель машины «Лифан» двигался со стороны Братска и наехал на мертвого медведя, тело которого находилось прямо на проезжей части. В итоге машина съехала в кювет и опрокинулась. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Проезжающий мимо водитель грузовика решил отважно прийти на помощь. В это же время в большегруз, который частично стоял на трассе, въехала 36-летняя женщина на машине «Мазда СХ 5». Она не успела оценить обстановку на дороге.
— В аварии никто из людей не пострадал. Животное на момент столкновения с легковым автомобилем уже было мертвым. Вероятно ранее его сбил другой водитель, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Сейчас правоохранители проводят проверку, выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре сгорело кафе из-за фритюрницы.