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Суд арестовал деньги на счетах супруги экс-главы Сочи Алексея Копайгородского

Мещанский районный суд Москвы по ходатайству следствия наложил арест на денежные средства на счетах, принадлежащих супруге экс-главы Сочи Алексея Копайгородского — Янине Копайгородской.

Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем Telegram-канале. Суд постановил запрет на распоряжение деньгами.

Ранее «Ъ-Юг» сообщал, что Мещанский райсуд арестовал имущество родственников бывшего главы Сочи — его жены, матери Галины Копайгородской, а также иных аффилированных лиц.

Алексей Копайгородский был арестован 25 сентября по обвинению в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, экс-градоначальник незаконно распорядился двумя земельными участками. Хищение оценивается в 3,7 млн руб. Алексей Копайгородский вину не признает и настаивает на том, что земля была передана фонду помощи детям Донбасса.

Господин Копайгородский был назначен главой Сочи в сентябре 2019 года. В отставку он ушел по собственному желанию 14 мая 2024, объяснив это переходом на новое место работы.