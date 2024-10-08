Суд арестовал деньги на счетах супруги экс-главы Сочи Алексея Копайгородского

Алексей Копайгородский был арестован 25 сентября по обвинению в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, экс-градоначальник незаконно распорядился двумя земельными участками. Хищение оценивается в 3,7 млн руб. Алексей Копайгородский вину не признает и настаивает на том, что земля была передана фонду помощи детям Донбасса.