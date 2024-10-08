В Аксайском районе Ростовской области потушили ландшафтный пожар

Напомним, вчера около 21:30 сообщалось о ландшафтном пожаре вблизи 1060 км трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе. В этом случае стена огня, впечатлившая интернет-пользователей, по заявлению спасателей, не угрожала людям. На месте работали 12 человек, использовалось три единицы техники.