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В Аксайском районе Ростовской области потушили ландшафтный пожар

На окраине хутора Махин в Ростовской области выгорело 1000 кв. метров
Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области потушили ландшафтный пожар, который прошел 1000 кв. метров. Об этом 8 октября проинформировали в пресс-службе регионального управления МЧС.

— В 13:20 была объявлена полная ликвидация горения, — сообщили в экстренном ведомстве.

Огонь полыхал примерно с 10:30 утра сегодняшнего дня на окраине хутора Махин Ольгинского сельского поселения. Горел камыш. На месте происшествия использовали три автоцистерны и два трактора.

Напомним, вчера около 21:30 сообщалось о ландшафтном пожаре вблизи 1060 км трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе. В этом случае стена огня, впечатлившая интернет-пользователей, по заявлению спасателей, не угрожала людям. На месте работали 12 человек, использовалось три единицы техники.