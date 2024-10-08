Баня горит в Советском районе Нижнего Новгорода днем 8 октября.

Баня горит в деревне Новопокровское Советского района Нижнего Новгорода днем 8 октября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
На месте происшествия работают пожарные подразделения. Сообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС в начале двенадцатого дня.
На данный момент пожарным удалось локализовать пожар, площадь возгорания и причины ЧП пока не уточняются. На данный момент проводятся работы по проливке здания. К счастью, во время происшествия никто не погиб и не пострадал.
Напомним, пожар вспыхнул в военной части в Кстовском районе 3 октября.