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Баня горит в Советском районе Нижнего Новгорода днем 8 октября

Баня горит в Советском районе Нижнего Новгорода днем 8 октября.

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

Баня горит в деревне Новопокровское Советского района Нижнего Новгорода днем 8 октября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На месте происшествия работают пожарные подразделения. Сообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС в начале двенадцатого дня.

На данный момент пожарным удалось локализовать пожар, площадь возгорания и причины ЧП пока не уточняются. На данный момент проводятся работы по проливке здания. К счастью, во время происшествия никто не погиб и не пострадал.

Напомним, пожар вспыхнул в военной части в Кстовском районе 3 октября.

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