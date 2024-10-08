Золотистый стафилококк стал причиной массового заболевания детей в Якутии

Воспитанники спортивной школы пожаловались на плохое самочувствие после приема пищи. Их доставили в больницу с признаками отравления. Всего пострадали 30 детей. В рамках расследования были отобраны пробы пищевой продукции и сырья, смывы с окружающей среды, проведено обследование персонала и санитарного состояния пищеблока школы. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.