Золотистый стафилококк стал причиной массового заболевания детей в Якутии

Воспитанники спортивной школы пожаловались на плохое самочувствие после приема пищи. Их доставили в больницу с признаками отравления. Всего пострадали 30 детей. В рамках расследования были отобраны пробы пищевой продукции и сырья, смывы с окружающей среды, проведено обследование персонала и санитарного состояния пищеблока школы. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.
Стафилококки были обнаружены в биоматериале школьников, а также в пробах от персонала, готовых блюдах и смывах с окружающей среды. Сотрудники отстранены для прохождения лечения.
В начале октября в Керчи была организована проверка по факту отравления граждан продуктами из заведения общественного питания. Результаты лабораторных исследований указали на сальмонеллез. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.