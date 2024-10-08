Пятеро альпинистов из России погибли в Непале. Что известно

Российские альпинисты погибли в Непале — что произошло
О гибели российских альпинистов в Непале сообщила The Himalayan Times со ссылкой на компанию Hevil Everest, которая проводила поисковую операцию. По данным издания, группа из пяти человек выдвинулась на штурм вершины 6 октября в 06:00 утра. В последний раз они связывались с базовым лагерем около 11:00.
Тела альпинистов были обнаружены спасательным вертолетом на высоте 7,1 тыс. м. По предварительным данным, они сорвались со скалы на высоте 7,6 тыс. м. Информацию о гибели россиян подтвердило посольство РФ в Непале.
Были также названы имена погибших. В группу входили Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. Вместе с ними на штурм отправился Валерий Шамало, однако он решил прекратить восхождение из-за плохого самочувствия.
Как сообщила на своей странице «ВКонтакте» представитель альпинистского сообщества Анна Пиунова, шестой участник группы провел три ночи на высоте около 7 тыс. м, после чего самостоятельно спустился в лагерь, расположенный на отметке в 6,1 тыс. м. Его эвакуировали в госпиталь на вертолете.
О ходе экспедиции на Дхаулагири рассказывал на своей странице «ВКонтакте» один из погибших альпинистов Александр Душейко. Согласно его публикациям, 6 сентября группа получила все необходимые документы и разрешения, закупила продукты и начала восхождение. При этом в нескольких публикациях спортсмен отмечал сложные погодные условия.
«Прогноз погоды на ближайшие 10 дней не радует, еле успели свалить с горы, за всё время было только два нормальных солнечных дня и парочка с переменной облачностью», — писал альпинист 23 сентября.
Он добавил, что четверо участников экспедиции отказались от дальнейшего восхождения из-за изменения временных рамок подъема. На штурм вершины отправились девять человек, которых Душейко охарактеризовал как «профессионалов и очень сильных высотников».
Российские альпинисты погибли в Непале — комментарии выживших и членов семьи
Альпинист Валерий Шамало, отказавшийся от восхождения на Дхаулагири накануне трагедии, рассказал «Известиям», что решил остаться в лагере из-за плохой погоды. По словам спортсмена, днем условия на горе довольно благоприятные, однако ночью дует сильный ветер.
Собеседник указал, что группа начала подъем довольно поздно. На высоте около 7,7 тыс. м он понял, что до вершины удастся добраться только ночью, следовательно, спускаться также придется в ночное время.
«Мне показалось, что склон крутой и опасный, трудно задерживаться. Сильный порывистый ветер ночью может сбить с ног. Я сказал ребятам, что опасаюсь идти в таких условиях», — поделился альпинист.
Шамало добавил, что у него были отморожены руки и ноги, поэтому ночной спуск был для него слишком рискованным. Остальные участники группы с пониманием отнеслись к его решению и продолжили восхождение. Спортсмен рассказал, что без проблем спустился в лагерь и стал ждать товарищей, но не дождался.
Супруга погибшего альпиниста Владимира Чистикова сообщила «Известиям», что экспедиция на Дхаулагири проводилась сторонним туроператором, не связанным с компанией, организующей экстремальные туры, в которой работал ее муж. По ее словам, изначально в группе было более 10 человек.
«Сначала очень долго не было погоды. Четверо пошли вниз — не дождались, — а они подождали еще несколько дней и потом начали восхождение», — уточнила женщина.
Собеседница добавила, что в последний раз связывалась с мужем 29 сентября, за день до восхождения.