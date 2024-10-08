Пятеро альпинистов из России погибли в Непале. Что известно

Шамало добавил, что у него были отморожены руки и ноги, поэтому ночной спуск был для него слишком рискованным. Остальные участники группы с пониманием отнеслись к его решению и продолжили восхождение. Спортсмен рассказал, что без проблем спустился в лагерь и стал ждать товарищей, но не дождался.