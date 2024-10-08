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В Москве задержали мигранта, подозреваемого в надругательстве над ребенком

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Гражданин Узбекистана подозревается в похищении 11-летней девочки с детской площадки и надругательстве над ней, он задержан, сообщили в пресс-службе московского главка МВД и столичном главке СК.

Источник: © РИА Новости

В полицию обратилась супружеская пара с сообщением, что их 11-летняя дочь вышла на улицу гулять с собакой и не вернулась. Через некоторое время в ОМВД снова позвонил отец и сказал, что она уже дома. Ссылаясь на слова девочки, МВД сообщает, что незнакомец, «угрожая, увел ее с площадки, после чего в лесопарковой зоне совершил насильственные действия сексуального характера».

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Царицыно совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции задержали 27-летнего гражданина по подозрению в насильственных действиях в отношении несовершеннолетней», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемый заключен под стражу.

В столичном главке СК уточнили, что задержанным оказался гражданин Узбекистана. По данным ведомства, фигурант будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.