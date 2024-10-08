В Москве задержали мигранта, подозреваемого в надругательстве над ребенком

В полицию обратилась супружеская пара с сообщением, что их 11-летняя дочь вышла на улицу гулять с собакой и не вернулась. Через некоторое время в ОМВД снова позвонил отец и сказал, что она уже дома. Ссылаясь на слова девочки, МВД сообщает, что незнакомец, «угрожая, увел ее с площадки, после чего в лесопарковой зоне совершил насильственные действия сексуального характера».