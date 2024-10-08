Олбани
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владелец кафе в Перми больше года не платил зарплату сотрудникам

Общая сумма задолженности составила 1,3 миллиона рублей.

Источник: Reuters

Предприниматель, владеющий заведением в Перми, не выплачивал сотрудникам зарплату на протяжении полутора лет. Общая сумма задолженности составила 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой Прокуратуры.

По информации надзорного органа, у должника так же есть кафе в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В период с сентября 2021 года по февраль 2022 года он не выплачивал заработную плату 34 работникам на общую сумму свыше 1,3 миллиона рублей.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по статье: «Частичная невыплата свыше трех месяцев и полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершённые из корыстной заинтересованности руководителем организации».

«Судом наложен арест на имущество индивидуального предпринимателя на сумму свыше 2,5 миллионов рублей. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в СУ СК по Пермскому краю.

Прокуратура