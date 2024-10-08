Владелец кафе в Перми больше года не платил зарплату сотрудникам

Предприниматель, владеющий заведением в Перми, не выплачивал сотрудникам зарплату на протяжении полутора лет. Общая сумма задолженности составила 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой Прокуратуры.
По информации надзорного органа, у должника так же есть кафе в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В период с сентября 2021 года по февраль 2022 года он не выплачивал заработную плату 34 работникам на общую сумму свыше 1,3 миллиона рублей.
В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по статье: «Частичная невыплата свыше трех месяцев и полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершённые из корыстной заинтересованности руководителем организации».
«Судом наложен арест на имущество индивидуального предпринимателя на сумму свыше 2,5 миллионов рублей. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в СУ СК по Пермскому краю.