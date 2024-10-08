Владелец кафе в Перми больше года не платил зарплату сотрудникам

По информации надзорного органа, у должника так же есть кафе в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В период с сентября 2021 года по февраль 2022 года он не выплачивал заработную плату 34 работникам на общую сумму свыше 1,3 миллиона рублей.