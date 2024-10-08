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До эвакуации в адрес кинотеатра «Кристалл» в Перми пришло письмо с угрозой

Анонимное сообщение поступило по электронной почте.

Источник: Аргументы и факты

Сообщение с угрозой поступило в адрес кинотеатра «Кристалл» в Перми перед эвакуацией, сообщили perm.aif.ru в Минтербезе края.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что днём 8 октября посетителей и работников здания на Комсомольском проспекте, в котором сейчас расположен Молодёжный центр Пермского края и Пермская синематека, вывели на улицу. Как сообщили очевидцы, в кинотеатр поступило сообщение о минировании. После эвакуации на место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

Сайт perm.aif.ru запросил информацию об инциденте в Министерстве территориальной безопасности Пермского края. В ведомстве рассказали, что до эвакуации в адрес кинотеатра поступила угроза.

«На электронную почту судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) поступило анонимное письмо с угрозой взорвать здание по адресу ул. Комсомольский пр-кт, 53. Службы были оперативно оповещены, проведена проверка», — сообщили perm.aif.ru в Минтербезе.

После осмотра здания кинотеатра в здании не было обнаружено угрозы для людей. В Министерстве отметили, что ситуация находится под контролем. Сейчас людям ничего не угрожает.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что после проверки здания работники и посетители смогли вернуться в кинотеатр. По словам очевидцев, полицейские полностью осмотрели здание со служебными собаками.