До эвакуации в адрес кинотеатра «Кристалл» в Перми пришло письмо с угрозой

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что днём 8 октября посетителей и работников здания на Комсомольском проспекте, в котором сейчас расположен Молодёжный центр Пермского края и Пермская синематека, вывели на улицу. Как сообщили очевидцы, в кинотеатр поступило сообщение о минировании. После эвакуации на место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.