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В Крыму осудили боевика украинского нацбата

Боевик украинского нацбата в Крыму получил 3,5 года колонии.

Источник: Комсомольская правда

Крымский суд отправил на 3,5 года боевика «Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана»*. Мужчина вступил в батальон в 2016 году и досматривал гражданских на пунктах пропуска. Также он охранял объекты вооруженного формирования. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

«Имея огнестрельное оружие, обеспечивал поверку лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, а также охрану объектов. При этом, до настоящего времени он не заявил о своем добровольном прекращении участия в указанном формировании», — сказано в сообщении ФСБ.

Задержали боевика сотрудники пограничного управления ФСБ России по РК.

Суд признал мужчину виновным в преступлении по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации). Он пробудет в колонии 3,5 года. Еще на год боевика приговорили к ограничению свободы.

* террористическая организация, запрещенная в РФ.

ФСБ