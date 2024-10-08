В Крыму осудили боевика украинского нацбата

Крымский суд отправил на 3,5 года боевика «Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана»*. Мужчина вступил в батальон в 2016 году и досматривал гражданских на пунктах пропуска. Также он охранял объекты вооруженного формирования. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
«Имея огнестрельное оружие, обеспечивал поверку лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, а также охрану объектов. При этом, до настоящего времени он не заявил о своем добровольном прекращении участия в указанном формировании», — сказано в сообщении ФСБ.
Задержали боевика сотрудники пограничного управления ФСБ России по РК.
Суд признал мужчину виновным в преступлении по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации). Он пробудет в колонии 3,5 года. Еще на год боевика приговорили к ограничению свободы.
* террористическая организация, запрещенная в РФ.