В Крыму осудили боевика украинского нацбата

«Имея огнестрельное оружие, обеспечивал поверку лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, а также охрану объектов. При этом, до настоящего времени он не заявил о своем добровольном прекращении участия в указанном формировании», — сказано в сообщении ФСБ.