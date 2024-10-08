Жителя Усолья-Сибирского осудили за вождение в пьяном виде и конфисковали машину

— Так как мужчина ранее привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, завели уголовное дело по статье за повторное вождение в нетрезвом виде. Суд признал его виновным и назначил наказание: 200 часов обязательных работ и лишение автомобильных прав на срок в 1,5 года.