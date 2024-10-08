Жителя Усолья-Сибирского осудили за вождение в пьяном виде и конфисковали машину

В Усолье-Сибирском Иркутской области суд вынес решение в отношении мужчины, который дважды был пойман на пьяном вождении. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ГУ МВД России и прокуратуру Иркутской области.
25-летнего водителя «Ниссан Примера» остановили в марте этого года. Госавтоинспекторы поняли, что от мужчины пахнет алкоголем и он едва держится на ногах. При этом освидетельствование на состояние опьянения он пройти отказался. Правоохранители составили административный протокол.
— Так как мужчина ранее привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, завели уголовное дело по статье за повторное вождение в нетрезвом виде. Суд признал его виновным и назначил наказание: 200 часов обязательных работ и лишение автомобильных прав на срок в 1,5 года.
А вот машину, на которой ездил осужденный, конфисковали в доход государства.
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