Омские полицейские задержали курящего хама из 58 автобуса

Добавим, что в отношении молодого человека было возбуждено административное дело по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Также стало известно, что в юности он состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних за курение на территории школы. Кроме этого свое расследование проводят и в региональном СК.