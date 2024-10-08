Омские полицейские задержали курящего хама из 58 автобуса

В Омске благодаря записям очевидцев была установлена личность молодого человека, который закурил в автобусе, а на замечания пассажиров оскорбил их отборной бранью. Сегодня в Омской полиции рассказали, что задержанным оказался 25-летний юноша, который проживает на улице Жуковского в Омске.
По словам сотрудников силовых структур после проведения профилактической беседы в отделе № 4 УМВД России по городу Омску молодой человек был отпущен. Юноша принес извинения всем, кого так или иначе оскорбил и пообещал больше не курить в общественных местах.
Добавим, что в отношении молодого человека было возбуждено административное дело по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Также стало известно, что в юности он состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних за курение на территории школы. Кроме этого свое расследование проводят и в региональном СК.