Подростка осудили за убийство сверстника на юге Казахстана

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области рассмотрено уголовное дело в отношении несовершеннолетних подсудимых. Один из них обвинялся по части 3 статьи 106 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», в отношении другого дело рассматривалось по статье «Хулиганство».
Установлено, что учащиеся 10-х классов К. и Ж. села Кодаманова Шиелийского района вместе с другими ребятами обвинили девятиклассников в неуважении и решили их «воспитать».
«Под этим предлогом подсудимый Ж. ударил по лицам учеников 9-го класса, стоявших в одном ряду. Подсудимый К. продолжил это действие и нанес потерпевшему А. однократный сильный удар кулаком в грудь».
От полученного удара девятиклассник скончался. Как позже установила экспертиза, причиной смерти стала «рефлекторная остановка сердца от закрытой травмы грудной клетки, острая сердечно-сосудистая недостаточность».
«Несовершеннолетний подсудимый К. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 106 УК. Ему назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы. В соответствии с частью 1 статьи 68 УК подсудимые К. и Ж. освобождены от уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 293 УК “Хулиганство”.