Подростка осудили за убийство сверстника на юге Казахстана

«Несовершеннолетний подсудимый К. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 106 УК. Ему назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы. В соответствии с частью 1 статьи 68 УК подсудимые К. и Ж. освобождены от уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 293 УК “Хулиганство”.