Две женщины пострадали в ДТП с «КАМАЗом» в Челябинской области

Сегодня, 8 октября, в Сосновском районе Челябинской области Hyundai Solaris столкнулась на встречной полосе с грузовиком «КАМАЗ» с полуприцепом. За рулем иномарки находилась 29-летняя женщина. Она и ее пассажирка 50−60 лет получили травмы, сообщили в областной Госавтоинспекции.