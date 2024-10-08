Две женщины пострадали в ДТП с «КАМАЗом» в Челябинской области

Сегодня, 8 октября, в Сосновском районе Челябинской области Hyundai Solaris столкнулась на встречной полосе с грузовиком «КАМАЗ» с полуприцепом. За рулем иномарки находилась 29-летняя женщина. Она и ее пассажирка 50−60 лет получили травмы, сообщили в областной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, ДТП случилось на 35 км автодороги «Западный обход Челябинска». При неустановленных обстоятельствах Hyundai выехала на встречную полосу в запрещенном месте и попала под удар большегруза под управлением 41-летнего водителя. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Организовано реверсивное движение.