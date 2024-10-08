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Следователи начали проверку после гибели рабочего в Ростове-на-Дону

Обстоятельства гибели рабочего в Ростове начали выяснять представители СК.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону следователи начали выяснять обстоятельства гибели 55-летнего рабочего. Об этом этом сегодня, 8 октября, сообщили в пресс-службе СК России по региону.

Предварительно, мужчина скончался после падения с высоты. Специалист был электрогазосварщиком.

— Организована процессуальная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются обстоятельства произошедшего, также будет дана оценка соблюдению правил безопасности на объекте, — прокомментировали в Следкоме.

Ранее сообщалось, что мужчина работал на заводе. По неподтвержденной информации, он погиб в одном из цехов.