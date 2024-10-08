Следователи начали проверку после гибели рабочего в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону следователи начали выяснять обстоятельства гибели 55-летнего рабочего. Об этом этом сегодня, 8 октября, сообщили в пресс-службе СК России по региону.
Предварительно, мужчина скончался после падения с высоты. Специалист был электрогазосварщиком.
— Организована процессуальная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются обстоятельства произошедшего, также будет дана оценка соблюдению правил безопасности на объекте, — прокомментировали в Следкоме.
Ранее сообщалось, что мужчина работал на заводе. По неподтвержденной информации, он погиб в одном из цехов.