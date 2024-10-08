СК завел дело после сообщений о нападении на сына участника СВО под Самарой

Как отмечается, в соцмедиа появились данные о противоправном поведении этнической группы мужчин в Новокуйбышевске: 3 октября несколько человек создали аварийную ситуацию на дороге и подрезали автомобиль, заставив водителя выйти из автомобиля, а затем начали избивать его.