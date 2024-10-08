«Очень хотим домой»: что говорят о ЧП на нефтебазе эвакуированные жители

«Вчера поздним вечером, когда стал дуть сильный ветер, нас эвакуировали, — рассказывает одна из жительниц микрорайона Ближние Камыши. — Сотрудники МЧС стучали в ворота и приглашали нас пройти в 12-ю школу, где нас записали, посадили на автобусы и привезли в отель. Сейчас ждем разрешения ситуации, когда нас смогут доставить обратно. Когда это случится — пока не понимаем. Конечно, хотим быстрее домой, но нам сказали, что сможем остаться здесь, сколько потребуется».