«Очень хотим домой»: что говорят о ЧП на нефтебазе эвакуированные жители

Замглавы администрации Феодосии Юлия Некрасова находится в одном из пунктов размещения в селе Береговое. Она рассказал РИА Новости Крым, что по состоянию на 12 часов вторника эвакуированы 1034 человека, 905 человек самостоятельно уехали к родственникам.
«В пунктах временного размещения сейчас находятся 129 человек, из них 38 детей. Развернуты три ПВР: гостиница “Олимп” — здесь 48 человек, из них 21 ребенок; санаторий “Восход” — 58 человек, из которых шестеро детей; “Лазурный берег” — 18 человек, 11 из них- дети».
Людей сюда привезли в ночь на 8 октября. Сколько им предстоит пробыть вне дома — пока не известно, однако пансионаты готовятся оставлять эвакуированных на ночлег.
«Вчера поздним вечером, когда стал дуть сильный ветер, нас эвакуировали, — рассказывает одна из жительниц микрорайона Ближние Камыши. — Сотрудники МЧС стучали в ворота и приглашали нас пройти в 12-ю школу, где нас записали, посадили на автобусы и привезли в отель. Сейчас ждем разрешения ситуации, когда нас смогут доставить обратно. Когда это случится — пока не понимаем. Конечно, хотим быстрее домой, но нам сказали, что сможем остаться здесь, сколько потребуется».
В настоящий момент плотность задымления от пожара увеличивается, эвакуация из зоны ЧС продолжается, и число эвакуированных меняется. При этом людей обеспечивают всем необходимым, работает столовая, номера укомплектованы всем необходимым, что важно для людей, которые успели взять с собой только самое необходимое: документы, какие-то свои сбережения, верхнюю одежду.
«Привезли нас в гостиницу такую шикарную, и обслуживание здесь хорошее, и заботятся, — говорит другая эвакуированная, Любовь Степаняк. — Просто благодарна всем, кто о нас так беспокоится. И питание, и постель, подвозят питьевую воду, выпечку, людей обеспечивают горячим питанием. Но, переживем, конечно, очень — там же остались наши дома».
Путь от Феодосии до Берегового, который обычно занимает 5 минут на авто, теперь удлинился многократно. Чтобы добраться в село, где устроили часть эвакуированных, необходимо следовать в объезд — через поселок Первомайское, далее по трассе «Таврида» — в поселок Приморский, и уже оттуда к месту размещения. Дорога в одну сторону занимает примерно 40 минут, однако людей везут централизовано, на автобусах МЧС.
«Если будет необходимость у жителей нашего округа эвакуироваться, в городе развернуты дневные сборно-эвакуационные пункты на базе школ № 9 и 12. Там проходит регистрация и далее перераспределение жителей по стационарным пунктам временного размещения», — поясняет Некрасова.
Пожар на нефтебазе в Феодосии начался в понедельник рано утром. По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за задымления власти города приняли решение эвакуировать жителей домов, которые находились ближе всего к опасной зоне. В первый день это было несколько десятков человек, для них развернули пункты временного размещения. Во второй день стало известно, что эвакуировали более 1000 человек. Позже городские власти объявили эвакуацию жителей микрорайона Северный.
Введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. На месте происшествия находятся силовики, множество пожарных расчетов.