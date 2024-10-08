В Петербурге ушло в суд дело пластического хирурга

Следствие полагает, что Мария Бурлова (Левицкая) «осознанно и предвидя возможность последствий» выполнила пациентке Анне Федоровой хирургические вмешательства в общей сложности на сумму 2 695 425 рублей, оцененные следствием в статью 238, часть 2, Уголовного кодекса РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «Бурлова приняла участие в качестве пластического хирурга в проведении операций на фоне развившейся у последней (пациентки. — Прим. ред.) ятрогенной анемии, выполнив в ходе одного вмешательства большое количество операций с общей площадью оперируемой поверхности тела более 40%, их длительность составила более 6 часов, тем самым существенно повысив риск развития послеоперационных осложнений».