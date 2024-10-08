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Начался процесс по делу экс-главы Волжского района Самарской области

Октябрьский районный суд Самары приступил к рассмотрению уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). В преступлении обвиняется бывший глава администрации Волжского района Самарской области Евгений Макридин. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в органах следствия.

Силовики установили, что с 2020 по 2021 год Евгений Макридин, который на тот момент руководил муниципалитетом, «достоверно знал о многочисленных обращениях граждан в связи с укусами собак». Также он был в курсе неблагоприятной обстановки, которая сложилась на территории района в связи с отловом и содержанием бездомных животных, выяснило следствие.

Несмотря на это, Евгений Макридин не принял необходимых мер и не защитил жителей района от возможной агрессии безнадзорных собак. В итоге 19 мая 2021 года на открытом участке местности у жилого дома 18 бездомных животных атаковали женщину 1956 года рождения.

Она получила травмы, от которых скончалась в больнице спустя несколько дней. Расследование уголовного дела взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Евгений Макридин не признал вину в преступлении.

За 2024 год Евгений Макридин успел быть избранным на пост главы Кошкинского района, затем покинуть его после критики со стороны жителей и нового губернатора, а также лишиться земель площадью 20 соток в Волжском районе, которые незаконно получил. По запросу депутата Госдумы РФ Владимира Плякина прокуратура подтвердила факт уголовного преследования бывшего чиновника в связи с превышением им должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и служебным подлогом (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Но в 2011 году уголовное дело Евгения Макридина прекратили по нереабилитирующему основанию — истек срок давности его привлечения к уголовной ответственности.