Начался процесс по делу экс-главы Волжского района Самарской области

За 2024 год Евгений Макридин успел быть избранным на пост главы Кошкинского района, затем покинуть его после критики со стороны жителей и нового губернатора, а также лишиться земель площадью 20 соток в Волжском районе, которые незаконно получил. По запросу депутата Госдумы РФ Владимира Плякина прокуратура подтвердила факт уголовного преследования бывшего чиновника в связи с превышением им должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и служебным подлогом (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Но в 2011 году уголовное дело Евгения Макридина прекратили по нереабилитирующему основанию — истек срок давности его привлечения к уголовной ответственности.