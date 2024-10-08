Житель Ростовской области вместе с сообщниками украл детали с ж/д станции

В Ростове-на-Дону осудили мужчину, причастного к хищению железнодорожных деталей на одной из станций. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.
По данным силовиков, мужчина вместе с сообщниками участвовал в преступлении на территории ж/д станции Двойная Северо-Кавказской дирекции управления движением.
— Решение по делу о попытке кражи (ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ) вынесли в Ростовском областном суде. Подсудимому назначили два года ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — рассказали в УФСБ.
В ведомстве подчеркнули, что приговор еще не вступил в законную силу.