В Москве самолет до Уфы не стал взлетать из-за открытой двери

Сегодня рано утром, 8 октября, в Москве произошел инцидент с самолетом до Уфы. Об этом рассказал Telegram-канал AVIAINCIDENT.
ЧП произошло в аэропорту Шереметьево. Экипаж воздушного судна решил прервать взлет из-за того, что сработала индикация об открытой двери. Самолет самостоятельно вернулся на стоянку. Тревогу на аэродроме объявлять не стали.
Напомни, недавно следовавшему из Уфы в Минеральные Воды самолету в полете поступила угроза уничтожения. Воздушное судно получило тревожное сообщение, пролетая над южными регионами России.
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