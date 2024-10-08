Пригрозили судом. Машинист из Иркутска под давлением отправил мошенникам 8,5 миллионов

— Спустя четыре дня аферисты снова позвонили. Начали говорить о том, что в итоге нескольких сделок на счете машиниста оказались несуществующие 10 тысяч долларов США, позже сумма увеличилась до 40 тысяч. Он якобы мог вывести деньги, но для этого нужно будет оплатить комиссию. Иначе деньги заберут через суд, — рассказывают в пресс-службе ведомства.