Пригрозили судом. Машинист из Иркутска под давлением отправил мошенникам 8,5 миллионов

Сибиряк натолкнулся на рекламу в телефонной игре. В объявлении обещали дополнительный заработок без особых усилий. Заинтересовавшись, житель Иркутска перешел по ссылке и заполнил анкету, а после связался якобы с представителем инвестиционной компании. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД по Иркутской области, с мошенниками мужчина общался два месяца.
Машинист думал, что переводит деньги за покупку валюты, ценных бумаг и нефти. А чтобы быть более убедительными, мошенники имитировали в торговом приложении прибыль от сделок. После позволили вывести со счета три тысячи рублей, которые мужчина якобы сам заработал. Затем ему предложили оформить кредит на миллион рублей, однако сибиряк отказался.
— Спустя четыре дня аферисты снова позвонили. Начали говорить о том, что в итоге нескольких сделок на счете машиниста оказались несуществующие 10 тысяч долларов США, позже сумма увеличилась до 40 тысяч. Он якобы мог вывести деньги, но для этого нужно будет оплатить комиссию. Иначе деньги заберут через суд, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Чтобы избежать проблем, мужчина вместе с супругой, ее сестрой и мужем родственницы, оформили в банках кредиты. Также заняли деньги у знакомых, вывели с уже имеющихся счетов и перечислили мошенникам 8,5 миллионов рублей. Конечно, забрать заработанное не получилось. Тут житель Иркутска догадался, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что воспитательница из Забайкалья поверила в уловки аферистов и ввела знакомых в миллионные долги.