На тушение пожара в Красноярском крае потребовалось больше суток

В тушении пожара участвовало 20 человек личного состава и шесть единиц техники. Возгорании локализовали на площади более 1600 квадратных метров в 20:15 7 октября. Жилых зданий возле строения склада нет. Эвакуацию проводить не требовалось, никто не пострадал.