На тушение пожара в Красноярском крае потребовалось больше суток

В Норильске потушили склад, который горел с 7 октября. Об этом рассказали в МЧС по Красноярскому краю.
Пожар на улице Нансена вспыхнул днём 7 октября, в помещении склада находились ёмкости с ацетоном и пеллеты.
В тушении пожара участвовало 20 человек личного состава и шесть единиц техники. Возгорании локализовали на площади более 1600 квадратных метров в 20:15 7 октября. Жилых зданий возле строения склада нет. Эвакуацию проводить не требовалось, никто не пострадал.
Из-за пожара специалисты Роспотребнадзора организовали мониторинг качества атмосферного воздуха около жилой застройки. К 17:59 7 октября не было зафиксировано превышений гигиенических нормативов.
Полностью пожар в Норильске ликвидировали только на следующий день, 8 октября в 19:38.