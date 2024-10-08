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На тушение пожара в Красноярском крае потребовалось больше суток

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в Норильске.

Источник: МЧС РФ

В Норильске потушили склад, который горел с 7 октября. Об этом рассказали в МЧС по Красноярскому краю.

Пожар на улице Нансена вспыхнул днём 7 октября, в помещении склада находились ёмкости с ацетоном и пеллеты.

В тушении пожара участвовало 20 человек личного состава и шесть единиц техники. Возгорании локализовали на площади более 1600 квадратных метров в 20:15 7 октября. Жилых зданий возле строения склада нет. Эвакуацию проводить не требовалось, никто не пострадал.

Из-за пожара специалисты Роспотребнадзора организовали мониторинг качества атмосферного воздуха около жилой застройки. К 17:59 7 октября не было зафиксировано превышений гигиенических нормативов.

Полностью пожар в Норильске ликвидировали только на следующий день, 8 октября в 19:38.

пожары
МЧС