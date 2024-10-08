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Выдворенный из Польши иранский мигрант умер на границе

МИНСК, 8 окт — Sputnik. Мигрант из Ирана скончался на территории Беларуси после силового выдворения через границу из Польши, сообщили в Государственном пограничном комитете республики.

По данным ГПК, очередной инцидент произошел утром во вторник, 8 октября.

«На границе с Польшей обнаружены трое избитых беженцев из Ирана. Двое иностранцев были братьями, один из которых на момент прибытия пограничников погиб».

сказали в комитете.

Там также уточнили, что брат скончавшегося рассказал: они на сопредельной стороне были задержаны и несмотря на то, что не оказывали сопротивления, в отношении них применили газовые баллончики, а затем избили прикладами автоматов.

По информации комитета, затем, невзирая на заметное похолодание, польские военные раздели мужчин, забрали обувь и выдворили их в Беларусь через калитку для животных в пограничном заграждении.

Иностранцам белорусские пограничники оказали первую помощь и вызвали медиков.

В ГПК подчеркнули, что с января текущего года на белорусско-польской границе погибли уже пятеро мигрантов. Всего же с 2021-го на границе Беларуси и ЕС было зафиксировано 57 подобных случаев.

Защита от мигрантов

В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, намеревающихся попасть в страны ЕС. С тех пор нелегалы регулярно пытаются проникнуть в Польшу.

Польские власти усилили охрану границ, стянув к рубежам военных.

При этом Варшава обвиняет Минск в миграционном кризисе. Беларусь отвергает эти обвинения, констатируя факты жестоко обращения польских силовиков с мигрантами. Также в Минске подчеркивают, что Польша искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил».