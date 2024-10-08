Завершены поиски пропавшей в Петербурге 14-летней школьницы

7 октября из дома в Петербурге ушла 14-летняя школьница. Однако спустя несколько часов она перестала отвечать на телефонные звонки. Встревоженные родители и близкие забили тревогу и сразу же обратились за помощью в «ЛизаАлерт». Волонтеры опубликовали на своих информационных ресурсах ориентировку и начали разыскивать девочку. В последний раз ее видели во всем черном, но на шее был белый шарф, а в руках — светло-розовая сумка, которые могли привлечь внимание неравнодушных горожан. О местонахождении пропавшей стало известно только на вторые сутки. О результатах усилий сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда в группе во «ВКонтакте».