Завершены поиски пропавшей в Петербурге 14-летней школьницы

7 октября из дома в Петербурге ушла 14-летняя школьница. Однако спустя несколько часов она перестала отвечать на телефонные звонки. Встревоженные родители и близкие забили тревогу и сразу же обратились за помощью в «ЛизаАлерт». Волонтеры опубликовали на своих информационных ресурсах ориентировку и начали разыскивать девочку. В последний раз ее видели во всем черном, но на шее был белый шарф, а в руках — светло-розовая сумка, которые могли привлечь внимание неравнодушных горожан. О местонахождении пропавшей стало известно только на вторые сутки. О результатах усилий сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда в группе во «ВКонтакте».
— Найдена, жива, — рассказали добровольцы.
Где все это время была школьница, не сообщается. Главное, что она чувствует себя хорошо и ничем ужасным эта история не закончилась.
К слову, сегодня, 8 октября, в «ЛизаАлерт» подвели итоги своей работы за сентябрь. В минувшем месяце в Петербурге и Ленинградской области пропал 401 человек, из которых 71 — дети и подростки. Волонтеры отметили, что такого большого количество заявок на поиск несовершеннолетних они еще не получали. За этот период им удалось разыскать живыми 276 человек.