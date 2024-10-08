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На Шаумяна в Ростове куски газоблока рухнули на иномарку

В Ростове на припаркованный около стройки автомобиль рухнули газоблоки
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону рухнувшие с высоты газоблоки сильно повредили припаркованный автомобиль. Об этом в VK сообщили батайчане, ставшие свидетелями происшествия.

По словам очевидцев, инцидент произошел на Шаумяна. Автомобиль стоял около строящегося дома.

Судя по опубликованному видео, на капот, лобовое стекло и крышу машины упали сразу три бетонных фрагмента. Такие внушительные куски приземлились около колес легковушки. Информации о пострадавших нет.

Отметим, официального подтверждения, что эта история произошла в Ростове-на-Дону, сейчас нет.

Добавим, ранее в центре Ростова на пешеходную аллею рухнули части фасада здания.