На Шаумяна в Ростове куски газоблока рухнули на иномарку

В Ростове-на-Дону рухнувшие с высоты газоблоки сильно повредили припаркованный автомобиль. Об этом в VK сообщили батайчане, ставшие свидетелями происшествия.
По словам очевидцев, инцидент произошел на Шаумяна. Автомобиль стоял около строящегося дома.
Судя по опубликованному видео, на капот, лобовое стекло и крышу машины упали сразу три бетонных фрагмента. Такие внушительные куски приземлились около колес легковушки. Информации о пострадавших нет.
Отметим, официального подтверждения, что эта история произошла в Ростове-на-Дону, сейчас нет.
Добавим, ранее в центре Ростова на пешеходную аллею рухнули части фасада здания.