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Стала известна причина смерти актера, сыгравшего депутата Наливкина

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Актер Андрей Неретин умер из-за обострение имевшихся заболеваний и остановки сердца, сообщает Telegram-канал Mash.

Источник: BARAKuda / YouTube

«Причина смерти актера Андрея Неретина — обострение старых заболеваний и остановка сердца. Больше года он не пил алкоголь, но за несколько дней до смерти сорвался», — говорится в публикации.

Отмечается, что изначальной версией смерти был оторвавшийся тромб, но она не подтвердилась.

Неретин известен по роли вымышленного депутата Виталия Наливкина из одноименного сатирического скетч-шоу. Как сообщил РИА Новости режиссер проекта Андрей Клочков, артист умер спустя два дня после объявления о его закрытии.

Издание NewsVL.ru писало, что сериал не выпускается уже более двух лет, после того как в отношении его создателей возбудили уголовное дело о хулиганстве за использование пиротехники на съемке. Кроме того, недавно их обвинили по более тяжкой статье — изготовление взрывчатки.

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