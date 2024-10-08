Стала известна причина смерти актера, сыгравшего депутата Наливкина

«Причина смерти актера Андрея Неретина — обострение старых заболеваний и остановка сердца. Больше года он не пил алкоголь, но за несколько дней до смерти сорвался», — говорится в публикации.
Отмечается, что изначальной версией смерти был оторвавшийся тромб, но она не подтвердилась.
Неретин известен по роли вымышленного депутата Виталия Наливкина из одноименного сатирического скетч-шоу. Как сообщил РИА Новости режиссер проекта Андрей Клочков, артист умер спустя два дня после объявления о его закрытии.
Издание NewsVL.ru писало, что сериал не выпускается уже более двух лет, после того как в отношении его создателей возбудили уголовное дело о хулиганстве за использование пиротехники на съемке. Кроме того, недавно их обвинили по более тяжкой статье — изготовление взрывчатки.