Вмешалась прокуратура Москвы: почему школа отказалась брать детей в 10-й класс

Согласно закону «Об образовании», школы действительно могут устанавливать собственные критерии приема детей в 10-й класс в зависимости от сложности программы обучения, однако это возможно только в случае профильных классов. Помимо них, в школе обязательно должны быть общеобразовательные старшие классы, куда принимаются все ученики. Для поступления в них школьники должны предоставлять следующие документы: