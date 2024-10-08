Вмешалась прокуратура Москвы: почему школа отказалась брать детей в 10-й класс

В понедельник, 8 октября, прокуратура начала проверку в московской школе, которая отказалась принимать в 10-й класс одного из учеников. В результате было выявлено нарушение прав ребенка на получение полного среднего образования. «Вечерняя Москва» собрала подробности этого случая и узнала, могут ли школы устанавливать свои правила приема в старшие классы.
В понедельник, 8 октября, прокуратура организовала проверку в московской школе № 57 после заявления, поданного отцом одного из учеников. Мужчина пожаловался, что его сына без видимой причины отказываются зачислять в 10-й класс.
В результате проверки в прокуратуре заявили, что школа нарушила право ребенка на получение среднего общего образования. Директору учебного заведения Анне Вахнеевой вынесли представление, которым ее обязуют устранить все нарушения в течение месяца. В противном случае главе школы грозит штраф. О каких именно мерах идет речь, не уточняется.
Кроме того, представители прокуратуры обратились в столичный департамент образования и науки. Они потребовали в случае необходимости принять «дополнительные меры», направленные на соблюдение прав выпускников девятых классов. Какие именно меры планируется принять, неизвестно.
По информации РБК, конфликт развязался между школой и отцом выпускника девятого «В» класса Кириллом Малютиным еще в конце июня, когда он получил письмо, что его сын не рекомендован для приема в 10-й класс. Причинами тому стали якобы низкие баллы ОГЭ по математике, нарушения дисциплины и задолженности по учебе.
— Эти претензии были без какой-либо конкретики, фактов, просто перечислены, — рассказывал Малютин.
При этом в январе руководство школы выслало родителям правила приема в 10-й класс, согласно которым детям было бы достаточно получить по ОГЭ четверку или пятерку. Сын Малютина получил необходимый результат, это подтвердили в прокуратуре.
В июне Малютин ознакомился с критериями, по которым детей могут не принять в 10-й класс. Их устанавливала сама школа. В августе отец школьника запросил новую выписку о результатах приема, которая отсылала уже к совершенно другим критериям.
— Принимая решение о незачислении моего сына в 10-й класс, педсовет даже не принял во внимание опубликованные правила поступления, — подчеркнул Малютин.
Примечательно, что с подобной проблемой столкнулись еще 14 выпускников девятого «В» класса той же школы. Из них родители двоих написали заявление в прокуратуру и подали на школу в суд.
Дальнейший сценарий в обоих случаях оказался одинаковым. Когда руководство школы узнало о судебных исках, оно обратилось к родителям непринятых учеников, предложив «замять» ситуацию и все-таки зачислить детей в 10-й класс.
В итоге обе семьи забрали иски из суда, но своих детей отправили в другие школы. При этом заявления о нарушениях по-прежнему остались в прокуратуре.
— Своей цели я достиг: 57-й школе пришлось изменить свое несправедливое решение, — пояснил Малютин.
Согласно закону «Об образовании», школы действительно могут устанавливать собственные критерии приема детей в 10-й класс в зависимости от сложности программы обучения, однако это возможно только в случае профильных классов. Помимо них, в школе обязательно должны быть общеобразовательные старшие классы, куда принимаются все ученики. Для поступления в них школьники должны предоставлять следующие документы:
— Не допускается требовать предоставление других документов в качестве основания для приема на обучение по основным общеобразовательным программам, — отмечается в документе.
Юрист движения «Российским детям — доступное дошкольное образование» Елена Шульгина рассказала «Вечерней Москве», что критерии конкурсного отбора в профильные классы не должны противоречить тем, что прописаны в законодательстве.
— Собственные правила школы не должны противоречить федеральному законодательству. Но в законе об образовании есть такая норма, которая гласит, что школа может не принять ребенка, если она переполнена, то есть в ней нет мест, — пояснила она.
Юрист подчеркнула, что школа обязана публиковать критерии и правила приема в 10-й класс, которые она устанавливает. В противном случае они считаются недействительными.
— Любые акты публикуются, потому что это нужно именно для установления достаточного объема нарушенных прав. Притом эти правила могут оспариваться, как и любой другой нормативно-правовой акт, если они не соответствуют федеральному законодательству. Если такой акт не о публикован, то его просто нет, — подчеркнула Шульгина.
Она отметила, что случаи подобных нарушений достаточно редки. По словам эксперта, порой школы могут вовсе не формировать 10-й и 11-й классы, если заведомо понятно, что учеников будет недостаточно. И это вполне законно.
— Если, например, по итогам девятого класса ученики уходят в какие-то другие образовательные учреждения, то формировать класс какой смысл? — заключила Шульгина.