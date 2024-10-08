Природные пожары вспыхнули в шести районах Акмолинской области

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, по предварительным данным, общая площадь горения растительности составила 33 га.
«Совместными усилиями сил и средств Департамента по ЧС, местных исполнительных органов, добровольных пожарных формирований и РГКП “Казавиалесоохрана” возгорания ликвидированы в шести районах. Жертв и пострадавших, а также угрозы населенным пунктам нет».
Отмечается, что по всем фактам возгорания причиной выступило неосторожное обращение населения с огнем — малокалорийный источник зажигания, то есть спичка или непотушенная сигарета.
Спасатели призвали казахстанцев соблюдать меры пожарной безопасности.