Куракина задача. Экс-главе КУГИ Петербурга запросили 17 лет строгого режима

А начиналась карьера Дмитрия Куракина блестяще. Сын военного, поступил в СПбГУ на не самый престижный в те годы юридический факультет. Учился с 1988-го по 1993 год. С чьими именами связан этот период в жизни вуза и факультета, перечислять слишком долго. Непосредственные современники Куракина — Игорь Метельский, которого он сменил на посту главы КУГИ в 2010 году, а также Герман Греф. Оба приехали из Омска в аспирантуру СПбГУ в 1990 году и окончили ее в 1993-м. Между Грефом и Метельским в кресле главы КУГИ побывали Андрей Лихачев (сейчас возглавляет проект Сбербанка по строительству мини-города в Подмосковье Сберсити) и Валерий Назаров.