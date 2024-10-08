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Четыре пассажира пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге утром 8 октября возле дома № 229 на улице Московской произошло столкновение «Лады Ларгус» и автобуса маршрута № 98 (Поликлиника — база ОМОН).

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

По предварительным данным, водитель «Лады» при повороте налево не уступил автобусу, который ехал в прямом направлении. Транспортные средства столкнулись.

В автобусе было 50 пассажиров, трое из которых получили травмы и были доставлены в больницу. Также госпитализировали 71-летнюю пассажирку легковушки.

«Госавтоинспекция обращает внимание автомобилистов на предельную бдительность при совершении маневров, — отмечают в ведомстве. — Любые повороты во время движения на транспортном средстве следует совершать разумно, безопасно для всех».

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге утром 7 октября на Кольцовском тракте, на полосах в сторону аэропорта «Кольцово», перевернулся синий автомобиль Hyundai.

На представленной записи с проезжавшего автомобиля видно что около бетонного отбойника лежит на крыше синий «Хендай». Двери машины открыты, вокруг валяются обломки.