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В Москве ученик обжегся реагентом

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Учащийся московской школы во вторник получил ожог реагентом в лаборантской учебного заведения. Об этом сообщила ТАСС и. о. директора школы № 1476 Алевтина Наместникова.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня на перемене в лаборантской учитель химии готовил препараты для проведения лабораторной работы на уроке. В нарушение инструкции в лаборантской находился ученик. Учитель выронил ампулу, и реагент попал на ученика 9 класса. Ему экстренно вызвали скорую помощь, ученик госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказала она.

По словам Наместниковой, в результате происшествия создана внутренняя комиссия. Изучаются все обстоятельства произошедшего и проводится служебное расследование, по итогам которого будут приняты меры, чтобы подобные инциденты не повторялись.

«Мы на связи с родителями ребенка. Приносим извинения за произошедшее. Мы уже провели внеплановые инструктажи по технике безопасности со всеми педагогами нашей школы», — добавила Наместникова.

несчастный случай