В Москве ученик обжегся реагентом

«Сегодня на перемене в лаборантской учитель химии готовил препараты для проведения лабораторной работы на уроке. В нарушение инструкции в лаборантской находился ученик. Учитель выронил ампулу, и реагент попал на ученика 9 класса. Ему экстренно вызвали скорую помощь, ученик госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказала она.