В Москве ученик обжегся реагентом

«Сегодня на перемене в лаборантской учитель химии готовил препараты для проведения лабораторной работы на уроке. В нарушение инструкции в лаборантской находился ученик. Учитель выронил ампулу, и реагент попал на ученика 9 класса. Ему экстренно вызвали скорую помощь, ученик госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказала она.
По словам Наместниковой, в результате происшествия создана внутренняя комиссия. Изучаются все обстоятельства произошедшего и проводится служебное расследование, по итогам которого будут приняты меры, чтобы подобные инциденты не повторялись.
«Мы на связи с родителями ребенка. Приносим извинения за произошедшее. Мы уже провели внеплановые инструктажи по технике безопасности со всеми педагогами нашей школы», — добавила Наместникова.