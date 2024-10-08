Из-за хлопка в микрорайоне Гидростроителей повреждены авто и квартиры

В микрорайоне Гидростроителей в результате хлопка газового баллона повреждены несколько квартир и три автомобиля. Об этом сообщает полиция Краснодара в своем Telegram (18+), передает ИА KrasnodarMedia.
По информации правоохранителей, 8 октября около 15.35 минут поступило сообщение о том, что в одной из квартир, расположенной на четвертом этаже жилого дома на проспекте имени писателя Знаменского, произошел хлопок газового баллона.
— В результате происшествия повреждены окна и входная дверь указанного жилища, а также окно квартиры в соседней многоэтажке и три припаркованных во дворе автомобиля (иномарки), — говорится в сообщении.
По предварительным данным, среди жильцов никто не пострадал. В настоящее время на месте инцидента работает полиция и экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства.
К ликвидации происшествия привлекаются от МЧС России 14 человек личного состава, шесть единиц техники.