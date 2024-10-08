Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор пособнику украинских спецслужб

В Ростове-на-Дону пособник украинских спецслужб получил 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Эта информация 8 октября поступила от пресс-службы Южного окружного военного суда.
— Приговор по уголовному делу (ч. 5 ст. 33 УК РФ, ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) в законную пока не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, — уточнили в инстанции.
По данным следствия, 2 октября 2016 года на пункте пропуска «Марьинка» в ДНР мужчина пообещал предоставлять террористическому сообществу, созданному СБУ (Служба безопасности Украины), информацию об объектах и местах дислокации военных в ДНР.
Потом по специальному заданию экстремист сфотографировал гостиницу, в которой жили военнослужащие. Снимки он отправил сообщнику.