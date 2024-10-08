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Следовавший из Уфы в Омск подал в полете сигнал тревоги

Авиарейс Уфа-Омск после взлета подал сигнал тревоги.

Источник: Комсомольская правда

Вчера утром, 7 октября, следовавший из Уфы в Омск подал сигнал в тревоги в полете. Об этом рассказал Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Экипаж воздушного судна после взлета доложил, что посадочные шасси убраны не были, и затем проследовал в зону ожидания на высоте более полутора километров. Статус бедствия и срочности объявлять команда не стала.

Спустя 25 минут экипаж принял решение объявить сигнал «Тревога». А через семь минут самолет благополучно сел в уфимском аэропорту, где его отбуксировали на стоянку.

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