Двум бывшим сотрудникам «Патриота» предъявлены обвинения в получении взятки

По делу о хищении бюджетных средств, выделенных на функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра, проходит бывший заместитель министра обороны Павел Попов. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, вместе с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым и директором «Патриота» Вячеславом Ахмедовым экс-замминистра обороны похитил 30 млн руб. Средства списывали на работы, которые не выполнялись.