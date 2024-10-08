Двум бывшим сотрудникам «Патриота» предъявлены обвинения в получении взятки

По данным следствия, с 2021 по 2024 года Андрей Пучков и Иван Трифоногло получили деньги от ООО «Меркурий» — исполнителя госконтракта по техническому обслуживанию, санитарному содержанию зданий и сооружений военно-патриотического парка «Патриот». Средства были переданы «за ослабление контроля и иное попустительство» в рамках исполнения контракта.
Расследованием занимается Главное военное следственное управление СКР. Имущество обвиняемых арестовано. По ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) им грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
По делу о хищении бюджетных средств, выделенных на функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра, проходит бывший заместитель министра обороны Павел Попов. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, вместе с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым и директором «Патриота» Вячеславом Ахмедовым экс-замминистра обороны похитил 30 млн руб. Средства списывали на работы, которые не выполнялись.