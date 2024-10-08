Разворотило окна, машины побило: В многоэтажке Краснодара аэрозольный баллончик стал причиной взрыва

В микрорайоне Гидростроителей на улице Знаменского в Краснодаре произошел взрыв. В квартире на 4 этаже вспыхнул аэрозольный баллончик. Волна была такой силы, что окна не выдержали и разлетелись, как щепки. Также пострадали окна в соседнем доме, который стоит напротив.