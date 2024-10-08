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Разворотило окна, машины побило: В многоэтажке Краснодара аэрозольный баллончик стал причиной взрыва

В многоэтажке Краснодара прогремел взрыв из-за аэрозольного баллончика.

В микрорайоне Гидростроителей на улице Знаменского в Краснодаре произошел взрыв. В квартире на 4 этаже вспыхнул аэрозольный баллончик. Волна была такой силы, что окна не выдержали и разлетелись, как щепки. Также пострадали окна в соседнем доме, который стоит напротив.

Обломки пластика разлетелись на парковку и засыпали автомобили. Несколько машин получили серьезные повреждения. А вот люди, к счастью, не пострадали.

На место сразу же прибыли спасатели. С ними 6 единиц спецтехники.

«К ликвидации происшествия привлекаются от МЧС России 14 человек личного состава», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

А БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ.

В Сириусе в конце прошлого года взорвался газ в доме. Тогда пострадали два человека: у мужчины диагностировали 95% ожогов тела, у девушки — 50−60% ожогов тела. После взрыва 23 жильца были эвакуированы, двоих спасли сотрудники МЧС. От взрывной волны пострадал соседний дом. Там выбило окна и балконные двери, обрушился фасад.

МЧС