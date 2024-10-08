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Что произошло во время концерта Валерии в Иркутске

Девушки из Иркутска спели на одной сцене с Валерией.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 8 октября, в Иркутском музыкальном театре состоялся долгожданный концерт Валерии. Певица порадовала зрителей давно полюбившимися хитами «Самолет», «Ты где-то там», «Часики», «Метелица», а также исполнила новые песни.

Что произошло во время концерта Валерии в Иркутске

Несмотря на вечерние десятибалльные пробки, сибиряки добрались до назначенного места. Встретили их очень душевно, певица рассказала о своих впечатлениях из-за приближающегося концерта.

— Добрый вечер, Иркутск! Как я рада снова быть у вас в гостях. Мы уже давно не виделись, но сейчас, наконец, вернулись в строй. И это так приятно, — после этих слов зал взорвался аплодисментами.

Певица поделилась, что из-за концертов и разницы во времени она не спит уже неделю, однако благодаря зрителю зарядилась энергией. Рассказала, как сильно ценит и любит местную публику.

— Мы чувствуем себя нужными и счастливыми!

И вот начался сам концерт. Жители Иркутска увидели световое шоу и послушали любимые песни не через наушники, а вживую!

Да и сами зрители успели выступить вместе с певицей! Желающих пригласили на сцену, успели три самые быстрые и ловкие девушки, которые позже исполнили песню «Часики».

— Вот у меня уже внук есть, а я все прошу меня девочкой называть… — посмеялась Валерия, а вместе с ней и весь зал.

В завершении зрители послушали песню о России «Гляжу в озера синие».

— Вы делаете меня абсолютно счастливой! — поделилась певица.

Вот тут концерт и подошел к концу. Зрители надолго запомнят этот вечер!