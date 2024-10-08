В Самаре автомобиль Nissan «оседлал» Hyundai возле ТРК «Эль Рио» 8 октября

Во вторник, 8 октября, в 15:00 в Самаре возле ТРК «Эль Рио» произошло ДТП, в результате которого Hyundai приподнял Nissan и оказался под ним. Пострадал двухмесячный ребенок. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.