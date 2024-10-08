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В Самаре автомобиль Nissan «оседлал» Hyundai возле ТРК «Эль Рио» 8 октября

В Самаре двухмесячный малыш пострадал в ДТП с Hyundai и Nissan на Московском шоссе 8 октября.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 8 октября, в 15:00 в Самаре возле ТРК «Эль Рио» произошло ДТП, в результате которого Hyundai приподнял Nissan и оказался под ним. Пострадал двухмесячный ребенок. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«35-летняя женщина на автомобиле Nissan ехала по Московскому шоссе со стороны улицы Ташкентской в направлении улицы Димитрова. В районе дома № 205 она начала поворачивать налево на разрешающий сигнал светофора, не уступив дорогу машине», — рассказали в пресс-службе.

В это время со встречного направления прямо двигался 41-летний водитель на Hyundai. В результате транспортные средства столкнулись. Сейчас количество пострадавших пока устанавливается.

Однако известно, что двухмесячного пассажира Nissan доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции оформляют ДТП и продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.