В Самаре автомобиль Nissan «оседлал» Hyundai возле ТРК «Эль Рио» 8 октября

«35-летняя женщина на автомобиле Nissan ехала по Московскому шоссе со стороны улицы Ташкентской в направлении улицы Димитрова. В районе дома № 205 она начала поворачивать налево на разрешающий сигнал светофора, не уступив дорогу машине», — рассказали в пресс-службе.
В это время со встречного направления прямо двигался 41-летний водитель на Hyundai. В результате транспортные средства столкнулись. Сейчас количество пострадавших пока устанавливается.
Однако известно, что двухмесячного пассажира Nissan доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции оформляют ДТП и продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.